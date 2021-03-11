Мариинский театр представит в Тихвине 18 марта оперу "Ночь перед Рождеством"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Мариинский театр в день рождения Николая Римского-Корсакова, 18 марта, выступит в Тихвине, на родине композитора. Коллектив представит публике оперу "Ночь перед Рождеством", сообщил в "ВКонтакте" в четверг зампредседателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

"Ко дню рождения Н. А. Римского-Корсакова Ленинградская область и Мариинский театр представляют в Тихвине оперу "Ночь перед Рождеством". Как и обещали, на окончание реставрации дома-музея Римского-Корсакова", - отметил Цой.

Сценическую версию оперы в исполнении коллектива Мариинского театра зрители смогут услышать во Дворце культуры имени Н. А. Римского-Корсакова 18 марта в 16 и 20 часов.

Ремонтно-реставрационные работы в доме-музее, которые начались 7 декабря 2019 года, в настоящее время находятся на завершающем этапе.

Государственный Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине является памятником истории и культуры федерального значения. Фонды музея насчитывают 15 тыс. единиц хранения, в том числе более 300 мемориальных предметов семьи Римских-Корсаковых. В состав мемориального комплекса входят восемь объектов, среди которых дом Римских-Корсаковых, построенный дедом композитора, фондохранилище (на территории Введенского монастыря) и концертный зал, расположенный в здании бывшей Полковой церкви, построенной в XVIII веке.

Римский-Корсаков активно сотрудничал с Императорским Мариинским театром, где впервые были поставлены семь из 15 его опер.