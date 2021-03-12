Компания 1-2-3 Production запускает в производство девять документальных проектов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Кинокомпания 1-2-3 Production займется производством линейки документального кино, среди проектов - истории о музыкантах Маниже, Земфире, Басте, истории о женщинах, сиротах и мигрантах. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"1-2-3 Production выходит на рынок производства документального кино и сериалов и анонсирует запуск в производство сразу девяти документальных проектов: двух фильмов и семи сериалов", - сказали в пресс-службе.

Работать над несколькими проектами будет режиссер, сценарист, продюсер, основательница школы документального кино и театра Марина Разбежкина. "Мы встраиваемся в реальную жизнь со своей оптикой, очень близко подходим к героям, не оценивая их, не деля на плохих-хороших, смелых-трусливых, левых и правых, - сказала ТАСС Разбежкина. - Зака Абдрахманова снимает в Абхазии сериал "Мандарины", Даша Слюсаренко - цирки-шапито в разных странах мира. Надеюсь, нам не помешают затянувшиеся карантины. Это фильмы о конце одной цивилизации и появлении другой".

Новые проекты

Алексей Суховей готовит сериал "Сиротки" о выпускниках детских домов, "которые выглядят как люди с дальних планет, настолько хрупка их связь с реальностью". Также среди проектов - "Голубоглазый японец" продюсера Анны Шалашиной и режиссера Човдара Георгиева. Это полнометражный фильм о Викторе Старухине, уроженце Нижнего Тагила, который переехал в Японию и там стал суперзвездой бейсбола.

Медиаменеджер Наталья Билан заканчивает работу над сериалом "Жизнь других" - о судьбе женщин, решивших изменить свою жизнь. Героиней ее проекта стала певица Манижа, которая в этом году представит Россию на конкурсе "Евровидение".

Разбежкина считает, что сейчас люди стали более открытыми. "Им интересно, как другие справляются с жизнью. Когда ты смотришь хороший док, ты практически всегда чувствуешь себя его участником, а не только зрителем. Док просто больше замечает и лучше видит. Может быть, поэтому и открывает тайное и делает его явным раньше других", - отметила она.

Среди новых проектов - "Город и музыка" - сериал о судьбах музыкантов, продюсеров из разных городов России и стран бывшего СССР. Героями станут города и музыканты, среди которых - Баста, Земфира и другие.

Также в производстве "Невинно осужденные" - сериал-антология историй о российских гражданах, приговоренных к тюрьме за преступления, которых они не совершали. В производстве также сериал "Шелковый путь" - об исчезновении и упадке цирковой культуры.

1-2-3 Production основали в 2018 году продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. В 2019-м они были награждены главной российской премией ТЭФИ как лучшие телевизионные продюсеры сезона.