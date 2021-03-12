Польшу на "Евровидении" представит певец Рафал Бжозовский с песней The Ride

ВАРШАВА, 12 марта. /ТАСС/. Польша выбрала представителя для выступления на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021". Как стало известно в пятницу в эфире утреннего телешоу Польского телевидения "Вопрос к завтраку", участником от Польши стал 39-летний певец Рафал Бжозовский, который исполнит на конкурсе песню The Ride ("Поездка").

Композиция The Ride выполнена в стилистике 1980-х годов. Текст на английском языке и музыка принадлежат шведской команде композиторов и авторов. Клип к песне был снял в варшавском Музее неонов, где представлены ранее украшавшие город неоновые вывески с названиями магазинов, ресторанов и кинотеатров.

Бжозовский родился в городе Новы-Двур-Мазовецкий. В прошлом он занимался борьбой, получил профессию учителя физкультуры. Карьеру вокалиста Бжозовский начал в 2002 году, получив награду конкурса "Шанс на успех". В 2011 году он принимал участие в программе The Voice of Poland (польская версия шоу "Голос"). За последние 10 лет выпустил несколько хитов, став популярным исполнителем.

Дополнительную известность Бжозовский приобрел за счет участия в многочисленных телевизионных шоу-программах, включая "Танцы со звездами". Успешно складывается у артиста и карьера телеведущего на общественном Польском телевидении.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся". Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии коронавируса. Теперь планируется, что финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в том же городе и под тем же лозунгом. Организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности. В частности, все участники должны будут соблюдать социальную дистанцию, сдавать тесты на отсутствие коронавируса, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды. Россию на конкурсе представит певица Манижа с песней Russian Woman.

Польша участвует в конкурсе песни "Евровидение" с 1994 года. Лучший результат страны на конкурсе - второе место певицы Эдиты Гурняк с песней "To nie ja!" ("Это не я") в финале 1994 года. Из-за плохих результатов, достигнутых польскими исполнителями в последующие годы, Польшу не допустили к участию в конкурсе в 2000 и 2002 годах. В 2011 году республика сама отказалась от участия в 57-м "Евровидении", объяснив это решение подготовкой к двум спортивным мероприятиям 2012 года: чеспионату Европы по футболу и летним Олимпийским играм. После двухлетнего перерыва, в 2014 году, Польша вернулась к участию в этом творческом соревновании, отправив на конкурс дуэт "Донатан и Клео" с песней "Мы славяне", занявший 14-е место.