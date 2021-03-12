Картины Тарковского и Рязанова покажут в спецпрограмме "Иллюзиона" к 55-летию кинотеатра

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Фильмы Ролана Быкова, Андрея Тарковского, Эльдара Рязанова, созданные в 1966 году, покажут в специальной программе "Ровесники" к 55-летию "Иллюзиона". Сеансы начнутся с 16 марта, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"В честь дня рождения команда "Иллюзиона" подготовила специальную программу, которая пройдет с 16 по 18 марта. В рамках киномарафона "Ровесники" в кинотеатре покажут культовые советские фильмы, созданные в 1966 году - в год рождения "Иллюзиона", - рассказали в пресс-службе.

Программа показов включает картины "Айболит - 66" Ролана Быкова, "Андрей Рублев" Андрея Тарковского, "Старшая сестра" Георгия Натансона, "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова, "Долгая счастливая жизнь" Геннадия Шпаликова, "Листопад" Отара Иоселиани и другие фильмы.

Кинотеатр "Иллюзион" открылся 18 марта 1966 года в высотке на Котельнической набережной. Госфильмофонд создал его для показа картин из своего собрания, которое уже тогда насчитывало свыше 70 тыс. лент. Первым зрители увидели "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна.

Сейчас программа кинотеатра включает шедевры мирового кинематографа и редкое архивное кино с пленки из коллекции Госфильмофонда, знакомит аудиторию с классикой советского кино, представляет современное авторское и фестивальное кино в оригинале, становится площадкой для кинофестивальных показов, проводит встречи с кинематографистами.