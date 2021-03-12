В Пушкинском музее пройдет цикл встреч "Наедине с Биллом Виолой"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина запускает специальный цикл встреч по выходным "Наедине с Биллом Виолой", они пройдут в дополнительные часы работы музея с 20:30 до 22:30, сообщили в пресс-службе ГМИИ в пятницу.

В музее уточнили, что первые встречи в таком формате начнутся уже с 13 марта. Они будут проходить в пустом музее, количество участников каждого сеанса ограничено. "Формат встреч будет меняться, но каждые выходные посетители смогут принять участие в вводной беседе с кураторами проекта, приглашенными экспертами и медиаторами перед просмотром выставки", - говорится в сообщении.

В музее отмечают, что камерный формат позволит посетителям глубже погрузиться в творчество Виолы, приблизиться к пониманию замысла художника, а также обсудить свои впечатления с другими гостями и задать вопросы кураторам.

Выставка "Билл Виола. Путешествие души" открылась для посетителей 2 марта. Пушкинский музей впервые показывает в главных залах масштабную выставку медиаискусства. Экспозиция охватывает 14 лет творчества Виолы - с 2000 по 2014. Посетители впервые могут увидеть такие работы художника, как "Огненная женщина", "Квинтет изумленных", четыре работы из серии "Мученики". Также в экспозиции - работы из серий "Мираж", "Водные портреты", "Тристан" и другие.

Кураторами проекта выступают исполнительный директор Студии Билла Виолы Кира Перов и заведующая отделом кино и медиаискусства Пушкинского музея Ольга Шишко.

Билл Виола - классик видеоарта. Он создает аудио- и видеоинсталляции, фильмы, видео, а также медиаработы, сопровождающие масштабные оперные и концертные постановки. Художник представлял США на Венецианской биеннале в 1995 году. Его персональные выставки проходили в Музее американского искусства Уитни в Нью-Йорке, Музее Гетти в Лос-Анджелесе, Гран-пале в Париже и в других знаковых музеях.