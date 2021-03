Названы номинанты на кинопремию "Золотая малина"

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани и предприниматель Майкл Линделл, являющийся ярым сторонником республиканца, вошли в число претендентов на премию "Золотая малина" (Razzie Award), которую вручают за сомнительные достижения в кинематографе. Список номинантов опубликован в пятницу на сайте премии.

В число претендентов на премию в номинации "Худший фильм" была включена картина "Несомненное доказательство" (Absolute Proof, 2020) Линделла, который открыто поддерживает Трампа и известен в первую очередь как глава компании MyPillow, занимающейся производством подушек. Картина Линделла посвящена предполагаемым махинациям со стороны противников республиканца, которые якобы привели к победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США 2020 года.

Вместе с его фильмом на премию "Золотая малина" в данной номинации претендуют картины "365 дней" (365 Days) польских режиссеров Барбары Бяловас и Томаша Мандеса, "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" (Dolittle, 2020) Стивена Гейгана, "Остров фантазий" (Fantasy Island, 2020) Джеффа Уодлоу и "Мьюзик" (Music, 2021), режиссером которого является австралийская певица Сиа.

Джулиани, который до февраля этого года на протяжении нескольких лет представлял интересы Трампа, стал претендентом на премию в номинации "Худшая мужская роль второго плана". Он был выдвинут в этой категории за появление в картине "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm, 2020) Джейсона Уолинера. В 2019 году сам бывший американский лидер стал лауреатом "Золотой малины" в номинации "Худший актер" за появление в документальных картинах "Смерть нации" (Death of a Nation, 2018) режиссера Динеша Д'Соузы и "Фаренгейт 11/9" (Fahrenheit 11/9, 2018) режиссера Майкла Мура.

В этом году на звание "Худшего актера" претендуют Роберт Дауни - младший ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла"), Адам Сэндлер за роль в фильме "Хэллоуин Хьюби" (Hubie Halloween, 2020), Микеле Морроне ("365 дней"), Дэвид Спейд - за роль в фильме "Не та девушка" (The Wrong Missy, 2020), а также Майкл Линделл ("Несомненное доказательство"). Среди актрис "Золотую малину" могут получить Энн Хэтэуэй за роли в фильмах "Последнее, чего он хотел" (The Last Thing He Wanted, 2020) и "Ведьмы" (The Witches, 2020), Кэти Холмс, снявшаяся в фильмах "Кукла 2: Брамс" (Brahms: The Boy II, 2020) и "Секрет" (The Secret: Dare to Dream, 2018), Кейт Хадсон ("Мьюзик"), Лорен Лапкус ("Не та девушка") и Анна Мария Сиклуцка ("365 дней").

Лидерами по числу номинаций стали картины "365 дней" и "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" (по 6 номинаций), "Остров фантазий" (5 номинаций) и "Мьюзик" (4). Лауреатов "Золотой малины" огласят 24 апреля - накануне церемонии вручения премии "Оскар".