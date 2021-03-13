Серию фильмов о России с Навкой и Костомаровым планируют представить в конце 2021 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Документальный проект о местах и жителях России с участием знаменитых фигуристов Татьяны Навки, Романа Костомарова и Петра Чернышева планируют выпустить осенью-зимой 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе продюсерской компании "Блиц Фильм", ведущей проект.

"Международная продюсерская компания "Блиц Фильм" совместно с американской компанией Associated Television начала съемки документального проекта "Моя страна" - серии документальных фильмов о России, выдающихся людях и неповторимых местах, традициях, образе жизни <...>. Первая серия <...> должна выйти на экраны осенью-зимой 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что участие в съемках проекта приняли олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров, а также пятикратный чемпион США Петр Чернышев. "Сцены с участием спортсменов были отсняты на озере Байкал и в Москве на ГУМ-Катке. Съемки Татьяны Навки и Романа Костомарова на Байкале проходили с использованием коптеров и водолазов, которые снимали прокат спортсменов из-подо льда", - пояснили в пресс-службе.

Режиссерами проекта выступают Сергей Саркисов и Дэвид Маккензи.