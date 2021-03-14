Народный артист РФ Сергей Стадлер проведет в Петербурге марафон из всех симфоний Шумана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением народного артиста РФ Сергея Стадлера исполнит все четыре симфонии немецкого композитора Роберта Шумана (1810-1856) в воскресенье в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

"Роберт Шуман - один из великих симфонистов. Чайковский [Петр Ильич] справедливо считал, что время, в которое жил этот композитор, будет названо "шумановским". Последние годы в Европе четыре его симфонии были самыми исполняемыми симфоническими произведениями. В России оркестровые сочинения Шумана не так часто звучат, и нам захотелось исправить эту несправедливость", - рассказал ТАСС Стадлер.

Представляя программу, маэстро отметил, что оркестр также исполнит два неоконченных произведения композитора, среди которых ранняя симфония "Цвиккау" и "Увертюра, скерцо и финал", которую, по словам Стадлера, "сам Шуман хотел издать как вторую симфонию". "Мы добавили написанное композитором адажио и играем это сочинение как реконструированный симфонический цикл", - пояснил Стадлер.

Нынешний, уже седьмой по счету Симфонический марафон, был перенесен на весну из-за пандемии и стал продолжением цикла, который был организован "Петербург-концертом" и Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга в 2014 году. Предыдущие марафоны были посвящены симфоническому творчеству немецких композиторов Иоганнеса Брамса и Людвига ван Бетховена, австрийских композиторов Вольфганга Амадея Моцарта и Франца Петера Шуберта, а также русского композитора П. И. Чайковского.

Каждый из таких концертов длится в течение одного дня, и все произведения исполняются одним оркестром под управлением одного дирижера. Самым продолжительным в этом проекте стал бетховенский концерт, который прошел 26 ноября 2017 года. Он длился 8 часов 3 минуты и вошел в Книгу рекордов России.