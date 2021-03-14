Никита Михалков планирует в апреле представить спектакль "12" в Большом театре

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Никита Михалков планирует выпустить спектакль по своей картине "12" на Исторической сцене Большого театра 24 апреля. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье.

Изначально премьера планировалась на декабрь, а площадкой должен был стать зал "Зарядье". Позднее дату перенесли на апрель 2021 года из-за пандемии. "Это время (период пандемии) мы потратили на то, чтобы написать пьесу по фильму "12", сейчас я ее репетирую, надеюсь сам сыграть свою же роль. Если Бог даст, то премьера должна быть 24 апреля в Большом театре. Впервые на Исторической сцене будет играться драматический спектакль", - сказал Михалков.

Ранее режиссер, которому в 2020 году исполнилось 75 лет, рассказал в интервью ТАСС, что хотел приурочить празднование юбилея к выпуску спектакля "12". Пьесу он написал вместе с братьями Пресняковыми.

Полнометражный художественный фильм Никиты Михалкова "12", который стал ремейком классической драмы американского режиссера Сидни Люмета "Двенадцать разгневанных мужчин", вышел на экраны в 2007 году. Роли в нем исполнили сам Михалков, Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Валентин Гафт и другие. Картина демонстрировалась на Венецианском международном кинофестивале.