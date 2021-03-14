Михалков пожелал Кончаловскому получить премию "Оскар" за фильм "Дорогие товарищи!"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Никита Михалков пожелал Андрею Кончаловскому, который в этом году представляет Россию на премии "Оскар" с черно-белой драмой "Дорогие товарищи!", победы, но усомнился, что картина будет соответствовать установившейся идеологии этой награды. Об этом он сказал журналистам в воскресенье.

Ранее фильм "Дорогие товарищи!" вошел в список из 15 картин, которые могут претендовать на номинацию в категории "Лучший иностранный художественный фильм" американской премии "Оскар". Номинантов назовут 15 марта.

"Я бы очень желал моему брату, чтобы он получил "Оскар", но просто мне кажется, что "Оскар" настолько сегодня видоизменился, стал идеологическим, что нужно исполнять определенные правила, чтобы рассчитывать на эту премию. А значит, это не обсуждение художественного произведения, а исполнение тех законов, которые сегодня существуют в Америке, в Голливуде. Это все-таки не то", - сказал Михалков.

Фильм "Дорогие товарищи!" рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, засекреченном в советское время. Главную роль в нем исполнила актриса Юлия Высоцкая. Картина удостоилась специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и других международных наград. 93-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля.