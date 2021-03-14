В Москве прошел спецпоказ драмы "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Специальный показ драмы Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник", приуроченный к Прощеному воскресенью, состоялся в кинотеатре "Космос" сети "Москино". Режиссер лично представил фильм и рассказал, что хочет узнать, поймут ли картину те зрители, которые родились после ее выхода, передает корреспондент ТАСС.

Показ картины, которая выходит в повторный прокат, провели в Прощеное воскресенье - последний день Масленицы, поскольку этому русскому народному празднику отведена одна из главных ролей в фильме. Зрители воскресного сеанса увидели кинокартину в формате кинопленки 35 мм.

"Я имею огромное желание понять, насколько эта картина может быть ощутима теми людьми, которые родились после того, как мы ее сделали. Дело не в коммерции. Просто мне кажется, что фильм вне времени, он не об актуальных проблемах современности или далекого прошлого, эта картина о том, кто мы такие", - сказал Михалков со сцены.

Он назвал решение пустить "Сибирского цирюльника" в повторный прокат экспериментом и риском. Режиссер напомнил, что фильм вышел в 1999 году, когда в России работали 36 кинотеатров (сейчас - более 2 тыс.), и собрал почти $4 млн за четыре года проката. "Она шла четыре года, а значит, была нужна. Если этот фильм подействует на тех людей, которые намного младше, так, как действовал на тех, кто смотрел его 22 года назад, для нас это будет огромным счастьем", - отметил режиссер.

Продюсер Леонид Верещагин добавил, что создание такого масштабного фильма в 1990-е годы, когда кинопроизводство было разрушено, стало серьезным вызовом. Тем не менее картина имела большой успех, ее также показали на открытии Каннского кинофестиваля. "У любого события есть фундамент. Я уверен, что успехи нынешнего кинематографа базируются в том числе и на фундаменте "Сибирского цирюльника", который показывал, что наш кинематограф жив, показывал, что мы умеем делать большое кино", - подчеркнул он.

О фильме

Действие картины "Сибирский цирюльник" развивается в годы правления Александра III. Американский авантюрист Маккрэкен пытается получить в российских государственных органах заказ на производство паровой самоходной лесопилки "Сибирский цирюльник". Для своей поддержки он вызывает в Москву Джейн. Она должна обворожить генерала Радлова и уговорить его дать согласие на разработку машины. По пути она встречает юнкера Андрея Толстого, с которым у нее возникают взаимоотношения.

Роли в картине исполнили Олег Меньшиков, Джулия Ормонд, Ричард Харрис, Алексей Петренко, Марина Неелова и другие артисты. Создатели "Сибирского цирюльника" были удостоены Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1999 года.