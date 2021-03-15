"Золотая маска" проведет образовательный интенсив для руководителей театров малых городов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Фестиваль Российской национальной театральной премии "Золотая маска" совместно с многолетним партнером - Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко - проведет с 15 по 17 марта в Москве, в Новом пространстве Театра наций образовательный интенсив для директоров и художественных руководителей театров малых городов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Золотой маски".

"Образовательная программа, направленная на поддержку и развитие театров малых городов, стала частью внеконкурсных проектов "Золотой маски" в 2019 году. Ее цель - создание дискуссионного поля для обсуждения насущных практических и художественных вопросов в организации театрального дела", - уточнили в пресс-службе. "Делая акцент именно на театрах малых городов, мы надеемся помочь нашим участникам преодолеть географическую разобщенность и открыть новые возможности в решении задач, с которыми театры сталкиваются в ежедневной практике", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, частью программы 2021 года станут специальные семинары технических директоров ведущих московских театров, совмещенные с экскурсиями и непосредственным знакомством с техническим оснащением площадок. Особое внимание в лекционной части уделено онлайн-практикам и возможностям сотрудничества театров и музеев.

"Во встрече примут участие директора, художественные руководители и режиссеры театров из Альметьевска, Ачинска, Березников, Большой Атни, Бугуруслана, Буинска, Вольска, Вышнего Волочка, Глазова, Губахи, Зеленограда, Каменск-Уральского, Кудымкара, Лесосибирска, Лобни, Лысьвы, Мичуринска, Мотыгина, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Новомосковска, Новороссийска, Новочеркасска, Новошахтинска, Нюрбы, Нягани, Орска, Прокопьевска, Рыбинска, Сарапула, Серова, Советска, Тары, Тобольска и Шарыпово", - перечислила представитель пресс-службы, добавив, что приезд участников из Димитровграда, Железногорска, Заречного, Новоуральска, Озерска, Сарова и Северска стал возможен благодаря поддержке программы "Территория культуры Росатома".

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ.

Фестиваль в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года.

Программу фестиваля "Золотая маска" 2021 года дополнят внеконкурсные проекты "Маска плюс", "Детский Weekend", "Золотая маска" в кино" и другие. Специальную программу "Золотая маска" посвятит 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.

27-й Фестиваль "Золотая маска" традиционно пройдет в Москве с февраля по апрель 2021 года. Церемония вручения премии "Золотая маска" запланирована на 22 апреля в концертном зале "Зарядье".