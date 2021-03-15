Казахстанский диджей Imanbek получил премию Grammy за лучший ремикс

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, завоевал американскую музыкальную премию Grammy в категории "Лучшая запись-ремикс". Информация об этом размещена в воскресенье на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи США, присуждающей эту премию.

Награда досталась диджею за ремикс на композицию "Roses" американского рэпера Карлоса Сент-Джона, известного под псевдонимом Saint Jhn. Запись попала в чарты многих европейских стран, была включена в хит-парад 100 самых популярных музыкальных произведений (Hot 100) по версии журнала Billboard, а также набрала более 100 млн просмотров на платформе видеохостинга YouTube.

63-я церемония Grammy из-за пандемии коронавируса проходит в гибридном формате: основные события разворачиваются на нескольких сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако трансляции одновременно ведутся из клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра "Аполло" в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нэшвилле (штат Теннесси).