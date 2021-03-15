Премия Grammy в разговорном жанре досталась аудиокниге про российскую нефть

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Аудиокнига Рэйчел Мэддоу "Прорыв: коррумпированная демократия, государство-изгой в России и самая богатая и разрушительная промышленность на Земле" получила премию Grammy в категории "Лучший альбом разговорного жанра", куда входят аудиокниги и художественное чтение поэзии и прозы. Об этом сообщается на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи США, присуждающей эту премию.

В книге речь идет о нефтяной промышленности в России и США. Мэддоу изучает, как доходы от добычи нефти повлияли на развитие российской экономики и способствовали росту политического влияния Москвы. Писательница полагает, что именно стремление обеспечить наиболее благоприятные условия нефтяной индустрии привело к противостоянию России с Западом и даже якобы имевшему место вмешательству в американские выборы в 2016 году.

Мэддоу при этом также критикует и американские нефтяные компании и покровительствующих им государственных чиновников, например, бывшего государственного секретаря Рекса Тиллерсона. По ее мнению, борьба за господство на рынке нефти ведет к разложению демократии в Соединенных Штатах и союзных им странах.

63-я церемония Grammy из-за пандемии коронавируса проходит в гибридном формате: основные события разворачиваются на нескольких сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако трансляции одновременно ведутся из клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра "Аполло" в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нэшвилле (штат Теннесси).