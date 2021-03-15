Музыка к "Джокеру" и еще не вышедшему фильму о Бонде получили Grammy

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Саундтрек к фильму "Джокер" композитора Хильдур Гуднадоттир и композиция No time to die ("Не время умирать") в исполнении певицы Билли Айлиш из одноименного фильма про Джеймса Бонда, выход которого пока отложен из-за пандемии коронавируса, удостоились премий Grammy. Об этом сообщается на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи США, присуждающей эту премию.

Музыка из "Джокера" получила награду как лучший саундтрек, песня No time to die - как лучшее произведение, написанное специально для фильма.

63-я церемония Grammy из-за пандемии коронавируса проходит в гибридном формате: основные события разворачиваются на нескольких сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако трансляции одновременно ведутся из клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра "Аполло" в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нэшвилле (штат Теннесси). Премии вручаются за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.