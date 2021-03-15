Американские звукорежиссеры получили Grammy за работу над 13-й симфонией Шостаковича

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Американские звукорежиссеры Дэвид Фрост, Чарли Прост и Силас Браун удостоились Grammy в категории "Лучший инжиниринг альбома классической музыки" за работу над 13-й симфонией советского композитора Дмитрия Шостаковича. Информация об этом размещена в воскресенье на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи США, присуждающей эту премию.

Отмечается, что их запись Shostakovich: Symphony No. 13, "Babi Yar" была исполнена Чикагским симфоническим оркестром под управлением итальянского дирижера Риккардо Мути. Прост получил премию впервые, а вот Фрост и Браун, которые были также представлены в этой номинации записью "Gershwin: Porgy And Bess" уже неоднократно становились победителям Grammy. В этом году им удалось обойти своих коллег, работавших с Симфоническим оркестром Буффало и Филармонией Лос-Анджелеса.

Первое исполнение 13-й симфонии советского композитора, пианиста, народного артиста СССР Дмитрия Шостаковича состоялось в декабре 1962 года под управлением дирижера Кирилла Кондрашина.

63-я церемония Grammy из-за пандемии коронавируса проходит в гибридном формате: основные события разворачиваются на нескольких сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако трансляции одновременно ведутся из клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра "Аполло" в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нэшвилле (штат Теннесси).