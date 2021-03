Megan Thee Stallion получила Grammy в категории "Лучший новый исполнитель"

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Меган Пити, знакомая слушателям как Megan Thee Stallion удостоена музыкальной премии Grammy в категории "Лучший новый исполнитель". Об этом объявлено в воскресенье на церемонии вручения этих наград, трансляцию ведет телеканал CBS.

На премию в данной номинации также претендовали кантри-певица Ингрид Эндресс, Фиби Бриджерс, Джейн Чика Ораника (псевдоним Chika), Ноа Сайрус, Дэниэл Фэррис (D Smoke), известная как Doja Cat Амала Дламини и канадский диджей Луис Селестин (Kaytranada). Победителя представила получившая три Grammy в 2020 году американская певица Lizzo.

Кроме того, в категории "Лучшее сольное исполнение в жанре поп-музыки" премии удостоился британский певец Гарри Стайлс с песней "Watermelon Sugar".

Помимо него на премию также претендовали Джастин Бибер с песней "Yummy", известная как Doja Cat Амала Дламини и ее композиция "Say So", "Everything I wanted" лауреата прошлого года Билли Айлиш, британская певица Дуа Липа с песней "Don't start now", Тейлор Свифт и ее композиция "Cardigan". Примечательно, что "Watermelon Sugar" в исполнении Стайлса прозвучала на открытии основной части церемонии.

63-я церемония Grammy из-за пандемии коронавируса проходит в гибридном формате: основные события разворачиваются на нескольких сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако трансляции одновременно ведутся из клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра "Аполло" в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нэшвилле (штат Теннесси). Премии вручаются за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.