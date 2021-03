Сингл "I can't breathe" удостоен Grammy в категории "Песня года"

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Композиция "I can't breathe" в исполнении американской певицы, известной под псевдонимом H.E.R. (Having Everything Revealed, настоящее имя - Габриэлла Уилсон), удостоена музыкальной премии Grammy в категории "Песня года". Об этом было объявлено на церемонии вручения этих наград в воскресенье, трансляцию ведет телеканал CBS.

На победу в номинации также претендовали следующие песни: "Black Parade" в исполнении Бейонсе, "The Box" (рэп-исполнитель Roddy Ricch), "Cardigan" (Тейлор Свифт), "Circles" (Пост Малон), "Don’t start now", которую исполнила британская певица Дуа Липа, "Everything I wanted" лауреата прошлого года Билли Айлиш и "If the World Was Ending" американо-канадского дуэта Джулии Майклс и JP Saxe (настоящее имя Джонатан Сакс).

63-я церемония Grammy из-за пандемии коронавируса проходит в гибридном формате: основные события разворачиваются на нескольких сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако трансляции одновременно ведутся из клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра "Аполло" в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нэшвилле (штат Теннесси). Премии вручаются за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.