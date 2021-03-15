Тейлор Свифт стала лауреатом Grammy за лучший альбом

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Американская певица Тейлор Свифт удостоена музыкальной премии Grammy в одной из самых престижных категорий - "Альбом года". Об этом было объявлено на церемонии вручения этих наград в воскресенье, трансляцию ведет телеканал CBS.

Свифт получила премию за работу над пластинкой "Folklore". На награду в номинации претендовали также Джене Айко (альбом "Chilombo"), группа Black Pumas с одноименной пластинкой, группа Coldplay (альбом "Everyday life"), британский музыкант Джейкоб Кольер (альбом "Djesse vol.3"), группа Haim (альбом "Women in music pt.3"), британская певица Дуа Липа (альбом "Future Nostalgia") и рэпер Пост Малон с пластинкой "Holywood’s Bleeding".

63-я церемония Grammy из-за пандемии коронавируса проходит в гибридном формате: основные события разворачиваются на нескольких сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако трансляции одновременно ведутся из клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра "Аполло" в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нэшвилле (штат Теннесси). Премии вручаются за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.