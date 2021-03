Билли Айлиш завоевала Grammy в номинации "Запись года"

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Певица Билли Айлиш с композицией "Everything I wanted" получила музыкальную премию Grammy в наиболее престижной категории - "Запись года". Об этом объявлено на церемонии вручения этих наград в воскресенье, трансляцию ведет телеканал CBS.

На награду Национальной академии искусства и техники грамзаписи США в данной категории также претендовали певица Бейонсе с композицией "Black Parade", соул-группа Black Pumas c песней "Colors", дуэт рэп-исполнителей DaBaby и Roddy Ricch (настоящие имена Джонатан Кирк и Родрик Mур соответственно) с композицией "Rockstar", известная как Doja Cat Амала Дламини и ее песня "Say So", рэпер Пост Малон и его песня "Circles", а также дуэт Megan Thee Stallion(настоящее имя Меган Пити) и Бейонсе с композицией "Savage".

Победителя объявил участник британской группы Beatles Ринго Старр.

63-я церемония Grammy из-за пандемии коронавируса прошла в гибридном формате: основные события разворачивались на нескольких сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), трансляции одновременно велись из клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра "Аполло" в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нэшвилле (штат Теннесси). Премии вручаются за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.