Самый летний альбом и величественная красота. Кто победил на Grammy

По стопам Бейонсе, Свифт не анонсировала выход пластинки, Folklore просто появился на стримингах откуда ни возьмись, и этот шок-эффект сработал. Все внимание было направлено на альбом, треки занимали верхние строчки хит-парадов, про пластинку написали все — от маленьких телеграм-каналов до The Guardian. А Тейлор продолжала всех удивлять — она выпустила восемь разных версий этого винила, где у каждой версии были разные составляющие: вкладыши, обложка и пр. Короче говоря, фанатам певицы точно пришлось выложить кругленькую сумму, чтобы собрать их все. Кроме того, спустя какое-то время Свифт выпустила большой двухчасовой фильм-концерт, где исполнила все песни с альбома и рассказала об их создании. Короче говоря, выход, точнее, спонтанное появление Folklore стало одним из главных событий в музыкальном мире прошлого года.

Между тем у пластинки есть большой концепт, который всегда важен для Тейлор. В текстах много отсылок, двойных смыслов и глубины. Даже само название выбрано не случайно. В каждой песни она рассказывает истории, поет от лица разных персонажей, а центральная тема альбома — любовный треугольник. Например, один из главных героев — Ребекка Харкнесс, покровительница искусств, филантроп и меценат. Ей посвящено большинство песен альбома, например, Тhe last great american dynasty, в которой Тейлор рассказывает буквально всю биографию женщины, или трек Вetty — именно такое прозвище было у Ребекки.

В ноябре она выпустила альбом Good News, где высказала все, что думает о своем бывшем, даже пластинку начала с вызывающего дисса Shots fired. Меган вслед за своими старшими коллегами-девушками продолжает говорить на ранее запретные темы, ничего не стесняясь и предлагая разрушать любые табу. Она довольно красочно описывает постельные сцены, делится своими предпочтениями и вообще откровенно раскрывает эту тему.

Но это только одна сторона творчества Меган. При этом она техничная и остроумная, ее тексты пестрят панчлайнами. Даже те критики, которые не воспринимали ее образ позитивно, признают ее талант. Своим альбомом Меган заставила замолчать всех, кто приписывал ее популярность скандалам и сексуальности. Она записала качественную пластинку, в которой показала множество своих сильных сторон. Даже поэкспериментировала со звуком, например, в треке Don’t Rock Me to Sleep для бита она выбирает синтезаторы, которые так часто можно встретить в творчестве The Weeknd, особенно когда он пытается заставить вас ностальгировать по 80-м.

Но главная ценность Меган — ее тексты, она умеет зацепить слушателя. Послушайте трек Body, например, и его начало будет звучать в вашей голове целый день.

H.E.R — I Can't Breathe

Песня года

Габриэлла Уилсон, которая скрывается под акронимом H.E.R., уже имеет в своей коллекции две статуэтки Grammy — их она получила в 2019 году за лучшее R&B-выступление и лучший альбом в стиле ритм-н-блюз. Так что можно с уверенностью сказать, что она один из самых ярких R&B-исполнителей последнего десятилетия.