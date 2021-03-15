Самый летний альбом и величественная красота. Кто победил на Grammy

Как и всегда, премия Grammy принесла немало сюрпризов и новых рекордсменов. Например, сегодня певица Бейонсе стала абсолютным рекордсменом по количеству премий среди женщин. На счету артистки теперь 28 статуэток, а значит, она обогнала кантри-певицу Элисон Краусс — гордую обладательницу 27 премий. Еще чуть-чуть, и Бейонсе станет вообще главным "грэмминосцем" — самое большое количество наград (31) у дирижера Георга Шолти. 63-я церемония проходила в этом году в гибридном формате: основные события разворачивались на нескольких сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако трансляции одновременно велись из клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра "Аполло" в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нашвилле (штат Теннесси). Рассказываем о победителях в главных номинациях, а с полным списком можно ознакомиться тут. Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет. Taylor Swift — Folklore Альбом года Folklore, наверное, один из самых лучших альбомов в дискографии Тейлор Свифт, которая выступила в совершенно неожиданном для нее музыкальном стиле — скромном и очень изящном акустическом инди. Она выпустила этот альбом внезапно: в 2020 году у нее был запланирован большой тур в поддержку предыдущего альбома — Lover, но, как известно, в прошлом году никто ни в какие туры не поехал, а Тейлор решила спонтанно выложить свой новый большой альбом, который сегодня абсолютно ожидаемо получил одну из главных статуэток.

По стопам Бейонсе, Свифт не анонсировала выход пластинки, Folklore просто появился на стримингах откуда ни возьмись, и этот шок-эффект сработал. Все внимание было направлено на альбом, треки занимали верхние строчки хит-парадов, про пластинку написали все — от маленьких телеграм-каналов до The Guardian. А Тейлор продолжала всех удивлять — она выпустила восемь разных версий этого винила, где у каждой версии были разные составляющие: вкладыши, обложка и пр. Короче говоря, фанатам певицы точно пришлось выложить кругленькую сумму, чтобы собрать их все. Кроме того, спустя какое-то время Свифт выпустила большой двухчасовой фильм-концерт, где исполнила все песни с альбома и рассказала об их создании. Короче говоря, выход, точнее, спонтанное появление Folklore стало одним из главных событий в музыкальном мире прошлого года. Мало того что Тейлор шокировала всех неожиданной новостью, она еще удивила всех звучанием этой пластинки. После альбома Lover — сочной, радужной поп-пластинки, где есть элементы хип-хопа, — Folklore звучит совершенно иначе. Это абсолютно прозрачный инди-фолк, немного приправленный электроникой, в основном с живыми инструментами, гитарой, фортепиано, ударными, струнными, даже с саксофоном. В альбоме, что тоже нетипично для Свифт, нет ни одной танцевальной песни. Вместо этого он весь пронизан каким-то меланхоличным настроением — очень красивый, нежный, полный акустических баллад.

' YouTube / Taylor Swift'

Между тем у пластинки есть большой концепт, который всегда важен для Тейлор. В текстах много отсылок, двойных смыслов и глубины. Даже само название выбрано не случайно. В каждой песни она рассказывает истории, поет от лица разных персонажей, а центральная тема альбома — любовный треугольник. Например, один из главных героев — Ребекка Харкнесс, покровительница искусств, филантроп и меценат. Ей посвящено большинство песен альбома, например, Тhe last great american dynasty, в которой Тейлор рассказывает буквально всю биографию женщины, или трек Вetty — именно такое прозвище было у Ребекки. Складывается ощущение, что все песни альбома связаны в один большой сюжет. Бетти и Джеймс (некий) были женаты и любили друг друга, но в какой-то момент у женщины появилась интрижка на стороне и им пришлось развестись. Потом Джеймс уходит на войну, где погибает, и Бетти очень долго оплакивает его. После чего повествование идет уже от лица Тейлор, и она рассказывает, как въезжает в дом Харкнесс (а она действительно приобрела его несколько лет назад). Впрочем, это всего лишь одна из интерпретаций альбома. Конечно, Folklore не просто знаменательное событие прошлого года, но и вообще в принципе важная веха в истории современной музыки и творчества самой Тейлор. Она создала целую вселенную, пронизанную отсылками, мотивами, историями, которые ее фанатам еще предстоит разгадать. Megan Thee Stallion Лучший новый исполнитель Меган Пити (настоящее имя артистки) — это 26-летняя американская певица и рэпер, новая суперзвезда женского хип-хопа. Она начинала с небольших фристайлов в Instagram, где и собрала свою аудиторию, а потом выпустила несколько треков (один даже с Cardi B) и совершенно неожиданно для всех заняла верхние строчки в чартах. Про Меган шутят, что у нее идеальная биография для рэпера — она не раз становилась участницей разных скандалов, в том числе и с крупным лейблом: она подавала в суд на свой лейбл 1501 Certified Entertainment из-за несправедливого контракта. А в прошлом году ее бывший парень рэпер Tory Lanez выстрелил ей в обе ноги. Эти события, конечно, не могли остаться не замеченными широкой общественностью, и очень скоро о Меган заговорили, а GQ даже назвал ее "Рэпером года".

В ноябре она выпустила альбом Good News, где высказала все, что думает о своем бывшем, даже пластинку начала с вызывающего дисса Shots fired. Меган вслед за своими старшими коллегами-девушками продолжает говорить на ранее запретные темы, ничего не стесняясь и предлагая разрушать любые табу. Она довольно красочно описывает постельные сцены, делится своими предпочтениями и вообще откровенно раскрывает эту тему. Но это только одна сторона творчества Меган. При этом она техничная и остроумная, ее тексты пестрят панчлайнами. Даже те критики, которые не воспринимали ее образ позитивно, признают ее талант. Своим альбомом Меган заставила замолчать всех, кто приписывал ее популярность скандалам и сексуальности. Она записала качественную пластинку, в которой показала множество своих сильных сторон. Даже поэкспериментировала со звуком, например, в треке Don’t Rock Me to Sleep для бита она выбирает синтезаторы, которые так часто можно встретить в творчестве The Weeknd, особенно когда он пытается заставить вас ностальгировать по 80-м. Но главная ценность Меган — ее тексты, она умеет зацепить слушателя. Послушайте трек Body, например, и его начало будет звучать в вашей голове целый день. H.E.R — I Can't Breathe Песня года Габриэлла Уилсон, которая скрывается под акронимом H.E.R., уже имеет в своей коллекции две статуэтки Grammy — их она получила в 2019 году за лучшее R&B-выступление и лучший альбом в стиле ритм-н-блюз. Так что можно с уверенностью сказать, что она один из самых ярких R&B-исполнителей последнего десятилетия.

' YouTube / H.E.R.'

I Can't Breathe — это последние слова, которые произнес погибший при задержании полицейскими 46-летний Джордж Флойд. Его смерть спровоцировала волну протестов против расизма и насилия со стороны полицейских в Америке. Габриэлла же написала нежный проникновенный трек, без двойных смыслов, с довольно простой идеей и посвятила его мужчине. Billie Eilish — Everything I Wanted Запись года Победа девочки-суперзвезды Билли Айлиш в этой номинации стала одной из главных неожиданностей этой церемонии. Обычно статуэтка достается главному хиту года, который звучал из каждого утюга и, как правило, становился большим событием в индустрии. Про трек Everything I Wanted такое сказать трудно, хотя, конечно, он занимал внимание слушателей, особенно после успеха предыдущего альбома, благодаря которому Билли стала главной рок-стар поколения.

' YouTube / Billie Eilish'

В этом треке есть хороший продакшн, красивый звук, и сама песня получилась очень сочной балладой, в общем-то, к музыке тут тяжело придраться — несмотря на то, что Айлиш использует ровно те же инструменты, что и раньше, звучание у трека совершенно другое. Сомнение вызывает текст и смысл, который сама Билли закладывала в трек. На совершенно взрослую музыку Айлиш почему-то написала абсолютно подростковый текст. С другой стороны, она все еще подросток и у нее безумно много проблем, с которыми борются тинейджеры. Подтверждением этого стал фильм Billie Eilish: The World's A Little Blurry, который вышел недавно. Beyonce — Brown skin girl Лучшее музыкальное видео Одну из статуэток Бейонсе в этом году унесла за клип Brown skin girl, где снялась и спела ее девятилетняя дочь Блу Айви Картер. Это масштабное видео о человеческой красоте, а именно — черных женщин. Для съемок клипа Бейонсе пригласила и других звезд, например модель Наоми Кэмпбелл и певицу Келли. Весь сюжет видео — это бал дебютантов (такая афроамериканская традиция с юга США).

' YouTube / Beyoncé'