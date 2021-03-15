Опубликован финальный трейлер научно-фантастического фильма "Поколение Вояджер"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Фантастический триллер "Поколение Вояджер" с Лили Роуз-Депп и Колином Фарреллом в главных ролях выйдет в российский прокат 22 апреля. В понедельник создатели представили финальный трейлер картины, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-прокатчика "Наше Кино".

Трейлер опубликовали на YouTube-канале прокатчика.

Картина расскажет о группе молодых людей, специально выращенных для того, чтобы отправиться в космическую экспедицию к далекой планете и заселить ее. Через некоторое время участники узнают, что жидкость, которую они принимают якобы для защиты, подавляет желания и эмоции, делая их подконтрольными. Герои отказываются от препарата, в результате чего жизнь на корабле погружается в хаос.

Режиссером научно-фантастического проекта стал Нил Бергер, снявший фильмы "Иллюзионист" и "Области тьмы", роли в картине исполнили Колин Фаррелл, Лили Роуз-Депп, Тай Шеридан и другие.