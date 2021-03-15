В Минкультуры не поступало запросов на новое прокатное удостоверение полной "Суперновы"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Запросы на получение нового прокатного удостоверения для полной версии фильма "Супернова" с наличием вырезанной сцены в настоящее время в Министерство культуры РФ не поступали. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе министерства в ответ на запрос ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что фильм об отношениях гей-пары вышел в российском прокате в сокращенной версии.

"В настоящее время не поступало запросов на получение нового прокатного удостоверения к расширенной версии фильма. Обращаем также внимание, что Минкультуры России не разрешает и не запрещает сцены, ведомство выдает прокатное удостоверение по запросу заявителей и согласно законодательству Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что комплект документов на получение прокатного удостоверения на "Супернова" поступил в Минкультуры РФ 17 февраля. В версии фильма, представленной заявителем, обсуждаемая в СМИ сцена отсутствует. Документы соответствовали установленным требованиям для получения удостоверения и имели классификацию "18+ - запрещено для детей".

"Это возрастное ограничение было заявлено ООО "Уорлд Пикчерз". Сведения о фильме были внесены в ЕАИС и размещены на Портале открытых данных Министерства культуры РФ", - добавили в министерстве.

"Супернова" - британский драматический фильм 2020 года режиссера Гарри Маккуина, он же и являлся сценаристом. В фильме рассказывается о гей-паре, которая состоит в отношениях уже более 20 лет. В фильме снимались Колин Ферт и Стэнли Туччи. Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне 22 сентября 2020 года. В прокате в России с 11 марта 2021 года.