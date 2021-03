Умер актер из фильмов "Чужой" и "Бегущий человек" Яфет Котто

ТАСС, 16 марта. Американский актер Яфет Котто, сыгравший в фильмах "Живи и дай умереть" (Live and Let Die, 1973), "Чужой" (Alien, 1979) и "Бегущий человек" (The Running Man, 1987), умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил в понедельник вечером журнал Variety со ссылкой на его агента, а также на его жену Тесси Синахон.

"Я крайне шокирована и опечалена смертью моего мужа, с которым прожила в браке 24 года", - сказала Синахон. Она добавила, что ее супруг был прекрасным мужем и отцом, героем для своих поклонников, а также признанным актером Голливуда.

Яфет Котто родился в Нью-Йорке в 1939 году и начал изучать актерское мастерство в 16 лет. Его дебют состоялся в 19 лет в театральной постановке "Отелло", после чего он продолжил карьеру на сцене Бродвейского театра. Первые роли в кино Яфет Котто сыграл в фильмах "Ничего, кроме мужчины" (Nothing But a Man) в 1964 году и "Афера Томаса Крауна" (The Thomas Crown Affair) в 1968 году. Котто запомнился широкому зрителю ролью злодея-наркобарона доктора Кананги в восьмом фильме о Джеймсе Бонде 1973 года "Живи и дай умереть", а также игрой в фантастическом фильме "Чужой" 1979 года и других кинолентах.