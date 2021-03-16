Более 30 сделок заключили российские компании по итогам Европейского кинорынка

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские компании по итогам Европейского кинорынка (EFM), который проходил в начале марта одновременно с Берлинским кинофестивалем в формате онлайн, заключили более 30 сделок. Международные дистрибьюторы проявляют высокий интерес к отечественному контенту разных жанров, в другие страны для показа приобрели, в частности, сказку "Конек-Горбунок" Олега Погодина и драму "Чернобыль" Данилы Козловского, сообщила ТАСС гендиректор "Роскино" Евгения Маркова.

"Европейский кинорынок вновь показал, насколько высок интерес международных дистрибуторов к российскому контенту. Причем, к самым разным жанрам - это и триллеры, и драмы, и фэнтези. В числе зарубежных дистрибуторов контента, купивших права на российские фильмы, сериалы и анимацию, - компании, представляющие практически все континенты. <…> В рамках рынка компании заключили, по первым оценкам, более 30 сделок, также по ряду сделок еще ведутся переговоры", - сказала Маркова.

По итогам кинорынка сказочный блокбастер "Конек-Горбунок" Олега Погодина приобрели для показа во Франции, Германии, Северной Америке, Вьетнаме, мистический триллер "Побочный эффект" Алексея Казакова выпустят в прокат в Мексике и Бразилии, триллер "Бег" Андрея Загидуллина увидят в Китае, Южной Корее и во Франции, "Чернобыль" Данилы Козловского приобрел один из крупнейших китайских стриминговых сервисов iQiYI и дистрибуторы ряда крупных европейских и азиатских стран.

Возможности совместного производства

Российские проекты были представлены, в частности, в секциях Berlinale Series Online Market, посвященной сериалам, и Berlinale Co-Production Market, где состоялась презентация возможностей для совместного производства контента с Россией. Как рассказала Маркова, в этой секции участвовали 17 российских продюсеров, включая участников международной образовательной программы по копродукции EAVE On Demand In Russia, проведение которой "Роскино" инициировали совместно с Минкультуры в 2020 году.

"Участники отметили интерес со стороны зарубежных партнеров к возможностям совместного производства с Россией, - в частности, среди заинтересованных стран - Израиль, Франция, Германия, Литва, Латвия и другие. В рамках рынка состоялся ряд встреч по конкретным проектам. Для многих потенциальных партнеров важной новостью стала возможность получения финансирования на миноритарную копродукцию. Это очень перспективное направление", - поделилась гендиректор "Роскино".

Единый бренд

Маркова напомнила, что с 2020 "Роскино" объединяет российских производителей и дистрибуторов контента под единым страновым брендом на всех международных индустриальных мероприятиях. "Это помогает выстроить системную коммуникацию с зарубежными партнерами, делает презентации проектов более узнаваемыми и яркими. В этом году для European Film Market была специально разработана единая визуальная концепция, отныне фирменный стиль будет разрабатываться под конкретные мероприятия", - отметила собеседница агентства.

Основной задачей "Роскино" является широкая демонстрация отечественного контента, формирование доверия к отрасли и расширение линейки узнаваемых талантов, добавила она. Сейчас компании удалось создать "единое окно" российского контента, объединяющее кино, сериалы, анимацию, документальные фильмы, тему копродукции, обучения российских продюсеров и многое другое. "Системная работа вызывает больше доверия не только на международном рынке, но и внутри страны - это подтверждается тем, что количество участников от России выросло вдвое - 39 компаний участвовали в EFM", - заключила она.

Европейским кинорынком (EFM) состоялся в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Отечественный кинематограф был широко представлены на виртуальном стенде "Роскино", объединившем более 140 проектов.