Выставка о Польско-советской войне 1919-1921 годов открылась в Москве

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Историко-документальная выставка "Польско-советская война 1919-1921 годов. Рижский мирный договор", посвященная военному противостоянию Советского Союза и Польши и дипломатическому урегулированию этого конфликта, открылась во вторник в выставочном зале федеральных архивов в Москве, передает корр. ТАСС.

Выставка откроется для широкой общественности 17 марта, посетители смогут увидеть архивные документы, дополненные музейными предметами - подлинными пропагандистскими листовками и плакатами на русском и польском языках, включая оригиналы легендарных "Окон РОСТА", образцы живописи и графики, личные вещи В.И. Ленина, Ф.Э. Дзержинского, С.М. Буденного, также в экспозиции представлены аудиозаписи и кинохроника. Как отмечают организаторы, документы позволяют взглянуть на события исторического прошлого непредвзято, без их политизации, оценить их в контексте конкретной эпохи.

Как считает председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, дать оценку польской политике в период между Первой и Второй мировыми войнами невозможно без оценки Польско-советской войны 1919-1921 гг. "На протяжении многих лет память об этой войне оставалась в тени трагедий Гражданской войны, на периферии общественного мнения. Однако без осмысления этой важной страницы прошлого невозможно дать объективную оценку всей польской политике межвоенного времени - периода между Первой и Второй мировыми войнами. В том числе объяснить сближение Польши с нацистской Германией или самоубийственную игру Варшавы в преддверии войны", - сказал он.

Нарышкин напомнил, что Польско-советская война привела к большим жертвам с обеих сторон - война унесла около 140 тыс. жизней. По Рижскому мирному договору СССР лишился Белоруссии и Западной Украины, которые удалось вернуть в сентябре 1939 года. Нарышкин добавил, что в течение 18 лет русскоязычное население "подвергалось политическим репрессиям, целенаправленной полонизации, которая рассматривала русскоязычных граждан на этой территории как людей второго сорта".

Как считает Нарышкин, современная внешняя политика Польши демонстрирует историческое отставание. Рассуждая об историческом пути Польши, он отметил, что беспристрастный анализ польской внешней политики в период между двумя мировыми войнами наталкивает на мысль о том, что правительство Юзефа Пилсудского, польские националисты все время интеллектуально отставали от своей эпохи. "[Они] стремились воссоздать империю "от моря до моря", тогда как европейские империи пали. Польское правительство сотрудничало с нацисткой Германией, приняло участие в расчленении Чехословакии в 1938 году. И по меткому выражению Черчилля [Польша] заслужила репутацию "гиены Европы", добавил Нарышкин.

Он подчеркнул, что внешняя политика Польши того времени стала самым большим препятствием на пути усилий советского правительства создать в Европе систему коллективной безопасности, нацеленной против нацисткой агрессии.

Акцент в названии

Помощник президента РФ Владимир Мединский обратил внимание, что организаторы выставки представили соответствующее историческим реалиям название войны. "Все эти годы в советской историографии война называлась некорректно - Советско-польская, хотя Польша напала на советскую Россию", - пояснил он.

В экспозиции представлена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива Президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.

Организаторами выступили Федеральное архивное агентство, Российский государственный архив социально-политической истории, Российское историческое общество. В подготовке выставки принимали участие другие отечественные архивы и музеи, а также ряд архивов Белоруссии.