Киносеть "Москино" подготовила для москвичей спецпрограмму "Михаэль Ханеке: ближний круг"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС. Специальную программу "Михаэль Ханеке: ближний круг" представят в киносети "Москино" с 26 по 29 марта в столице, об этом рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе киносети.

"С 26 по 29 марта в кинотеатре "Москино Факел" будет показана программа "Михаэль Ханеке: ближний круг", в которую войдут картины режиссеров, близких по духу австрийскому классику. Зрители увидят фильмы Фатиха Акина, Марен Аде, Кристиана Петцольда и самого Ханеке", - рассказал собеседник агентства.

Михаэль Ханеке - один из признанных мэтров современного европейского и мирового кинематографа. На его счету две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля, шесть наград Европейской киноакадемии, премия "Оскар", а также премии BAFTA и Сезар.

"В программе фильм "Тони Эрдманн" об отношениях эксцентричного отца и его преуспевающей в бизнесе дочери. Также в программе есть драма "Феникс" о женщине, которая после пребывания в концлагере возвращается к мужу, но он ее не узнает", - рассказал собеседник агентства.

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры Москвы, управляющее сетью из тринадцати городских кинотеатров. "Москино" ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами, особое внимание уделяет кинопоказам с пленки. "Москино" выступает куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".