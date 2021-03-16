Московские музеи за 2020 год посетили более 15 млн человек

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Музеи и галереи Москвы провели в 2020 году, несмотря на ограничения из-за пандемии, почти 1 тыс. выставок, которые посетили более 15 млн человек. Об этом сообщил во вторник глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Мы сейчас подводили итоги. Могу сказать, что у нас [в 2020 году] прошло в городе 972 выставки, даже в этот сложный период. И хотя половину рабочих дней наши музеи и галереи не работали, тем не менее их смогли офлайн посетить более 15 млн человек, все-таки довольно большая и серьезная аудитория", - сказал Кибовский на церемонии вручения премии The Art Newspaper Russia, которая проходит во вторник вечером в московском "Манеже".

Также Кибовский сообщил, что учреждения культуры Москвы провели за год 40 тыс. онлайн-мероприятий, аудитория которых составила десятки миллионов человек.

Музеи в Москве в связи с ограничениями из-за пандемии в 2020 году приостанавливали прием посетителей дважды - с середины марта до середины июня и на два месяца с середины ноября.

Премия The Art Newspaper Russia за достижения в области искусства учреждена в 2012 году. Ее вручают за самые значимые события прошедшего года в сфере русского искусства в России и за рубежом, а также за деятельность меценатов по развитию и сохранению культурного наследия страны.