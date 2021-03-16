Французские архитекторы Лакатон и Вассаль удостоены Притцкеровской премии

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Француженка Анн Лакатон и выходец из Марокко Жан-Филипп Вассаль удостоены Притцкеровской премии, считающейся самой престижной в области архитектуры. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте премии.

Лакатон и Вассаль основали в 1987 году во Франции архитектурное бюро Lacaton & Vassal. "Через дизайн частных и муниципальных зданий, культурных и учебных объектов, общественных мест и городских пространств Лакатон и Вассаль переосмысливают их актуальность, беря в первую очередь за основу уже созданные структуры", - указывается в документе. В свою очередь Том Притцкер - председатель фонда Hyatt Foundation, из средств которого выплачивается премия, указал, что ее лауреаты "разработали подход в архитектуре, который освежает наследие модернизма".

Сама Лакатон подчеркнула, что "хорошая архитектура открыта к жизни, продвижению свобод каждого, стремится к тому, чтобы каждый мог заниматься тем, что ему нужно". "Ей не следует быть несдержанной или представительной, она не должна шокировать и должна быть удобной и красивой, должна быть способна молча поддерживать течение жизни <...>", - указала архитектор.

Притцкеровская премия, которую часто называют аналогом Нобелевской в области архитектуры, присуждается с 1979 года. Ее основатель - фонд Hyatt Foundation. Лауреату вручается бронзовая медаль, сертификат, а также денежный приз в $100 тыс.