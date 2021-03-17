В Русском музее открылась выставка картин Павла Жуковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Государственный Русский музей впервые представил выставку картин художника Павла Жуковского, который был в дружеских отношениях с основателем музея Александром III и создавал картины по заказу императора. Камерная выставка к 175-летию со дня рождения художника открылась в среду в Михайловском дворце, она вошла в цикл мероприятий юбилейного года Русского музея.

"Мы открывали год 125-летия основания Русского музея выставкой, посвященной 175-летию Александра III, имя которого по праву носит музей. Он действительно был замечательным коллекционером и большое внимание уделял этой сфере жизни. Мы завершаем этот год небольшой, но тоже юбилейной выставкой - к 175-летию Павла Жуковского, который был очень связан с Александром III, был одним из его главных советников, был очень близок ему. Александр III высоко ценил его, заказывал ему портреты членов семьи, какие-то работы передавал в Эрмитаж или иные собрания, потом они теми или иными путями попадали в Русский музей, как, например, замечательная вещь "Дафнис и Хлоя". Так сложилась его судьба, что он не очень известен, незаслуженно", - сказал на открытии выставки генеральный директор Русского музея Владимир Гусев.

Художник Павел Жуковский (1845-1912), сын знаменитого поэта-романтика Василия Жуковского, крестник императора Александра II, в последней трети XIX века был известен в общественных и культурных кругах, сделал немало для развития в России художественного образования и музейного дела. Сам Жуковский высшего художественного образования не имел, навыки живописи получил в семье, поэтому современники его прозвали "выдающимся дилетантом". Он работал в манере художников Ренессанса, создавал картины на религиозные и мифологические сюжеты.

Как пояснил ТАСС заведующий отделом живописи второй половины XIX - начала XXI веков Русского музея Павел Климов, современные искусствоведы считают Жуковского художником "третьего порядка", поэтому его работы не входят в постоянную музейную экспозицию, но участвуют во временных выставках, в том числе выездных. Выставка Жуковского в Садовом вестибюле Михайловского дворца будет работать до 7 июня.

Юбилей музея

Русский музей в 2020 году отметил 125-летие указа о его создании, в течение года прошло 63 выставки, приуроченные к этой дате. Музей создавался по решению императора Александра III, но указ об учреждении был подписан уже после его смерти - 25 апреля 1895 года - наследником Николаем II, который назвал новое заведение в честь отца - "Русский музей императора Александра III". Основой собрания музея стали произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар.

Коллекция Русского музея сейчас включает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы более чем за тысячу лет - с Х по ХХI век.