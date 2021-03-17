Певец Ильдар Абдразаков и балерина Светлана Захарова выступят на премии "Bravo" в Москве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вручение III Международной профессиональной музыкальной премии "Bravo" в области классического искусства состоится 2 апреля на Исторической сцене Большого театра России. Об этом сообщила в среду пресс-служба "Русской Медиагруппы".

"2 апреля 2021 года при поддержке радио Monte Carlo и "Русской Медиагруппы" на легендарной Исторической сцене Большого театра состоится самое ожидаемое светское событие года - третья церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии "Bravo" в области классического искусства", - говорится в анонсе.

На церемонии выступят балерина Светлана Захарова, оперные звезды Ильдар Абдразаков, Богдан Волков, Альбина Шагимуратова и Мария Баракова, пианисты Кирилл Рихтер и Иван Бессонов. Среди иностранных приглашенных - итальянский баритон Массимо Кавалетти, азиатская певица Анггун, уругвайский бас-баритон Эрвин Шротт, японская пианистка Шио Окуи и оперная дива из Казахстана Майра Мухамедкызы. "Запланированы телемосты Москва - Сеул и Москва - Шанхай для дистанционного выступления корейской звезды Yiruma и китайской сопрано Инг Хуанг", - сообщили организаторы.

Премия "Bravo" была учреждена в 2017 году и вручается ежегодно с 2018 года в области классической и популярной музыки. В 2020 году церемония не проводилась.