Кинотеатр "Иллюзион" отметит 55-летие показом картин из спецпрограммы "Ровесники"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Картины "Долгая счастливая жизнь" Геннадия Шпаликова, "Листопад" Отара Иоселиани и другие фильмы из специальной программы "Ровесники" покажут в день 55-летия "Иллюзиона", сообщается на сайте кинотеатра.

"Иллюзион" открылся в высотке на Котельнической набережной в Москве 18 марта 1966 года. В честь дня рождения команда кинотеатра подготовила специальную программу "Ровесники", в которую включили культовые советские фильмы, созданные в год его открытия. В четверг зрителей ожидают показы фильмов "Неуловимые мстители" Эдмонда Кеосаяна, "Республика ШКИД" Геннадия Полока, "Долгая счастливая жизнь" Геннадия Шпаликова, "Листопад" Отара Иоселиани.

"Мы следуем традициям легендарного кинотеатра. И сейчас "Иллюзион" - одна из важнейших культурных точек Москвы для синефилов и деятелей кино. В последние годы у кинотеатра появилась новая аудитория: приходит все больше молодых людей, увлеченных историей кино и кинематографом в целом. Вполне возможно, что среди них будут и те, чьи фильмы в недалеком будущем мы будем с гордостью показывать в "Иллюзионе", - сказала директор по маркетингу и стратегическому развитию Госфильмофонда Надежда Степанова, чьи слова привели в пресс-службе.

Госфильмофонд создал "Иллюзион" для показа картин из своего собрания, которое уже тогда насчитывало свыше 70 тыс. лент. Первым зрители увидели "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна.

Сейчас программа кинотеатра включает шедевры мирового кинематографа и редкое архивное кино с пленки из коллекции Госфильмофонда, знакомит аудиторию с классикой советского кино, представляет современное авторское и фестивальное кино в оригинале, становится площадкой для кинофестивальных показов, проводит встречи с кинематографистами.