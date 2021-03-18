Выставка-подарок Эрмитажа Государственному историческому музею открывается в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Выставка "Придворный костюм середины XIX - начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа", которая стала подарком Историческому музею (ГИМ) в честь предстоящего юбилея, открывается для посетителей в четверг. Некоторые экспонаты демонстрируются впервые, среди них несколько костюмов Александра III и туфли императрицы Марии Федоровны.

Проект Эрмитажа и Государственного исторического музея открывает серию юбилейных выставок, посвященных 150-летию ГИМ, которое будет широко отмечаться в 2022 году. "Эта выставка - дар, дар Государственному Историческому музею к его 150-летию от наших коллег, от наших постоянных партнеров, от одного из самых знаменитых музеев мира - Государственного Эрмитажа. Дар редкий, потому что он представляет собой одну из самых уникальных коллекций, которая хранится на территории Российской Федерации", - сказал журналистам накануне открытия выставки директор ГИМ Алексей Левыкин.

Он назвал выставку подарком не только музею, но и всем москвичам и гостям города. Экспозиция посвящена церемониальной и повседневной жизни Русского двора и именно того периода, когда создавался Исторический музей. На выставке можно увидеть произведения живописи и графики, архивные документы, образцы оружия и изделия из драгоценных металлов. Главными экспонатами стали наряды и аксессуары.

В одном из разделов представлены костюмы Александра III и платья Марии Федоровны. Императрица была законодательницей мод среди дам высшего света. Как отметила куратор выставки, хранитель коллекции костюмов Эрмитажа Нина Тарасова, Александр III, в отличие от супруги, не любил светской жизни.

История неприметного костюма

Куратор особо выделила "неприметный серый костюм в клеточку" - прогулочный костюм императора. "Мы его выставляем впервые. Вы привыкли видеть на фотографиях Александра III в мундире, а что касается гражданской одежды, она немного мешковато сидела на его фигуре богатыря. И такие штатские костюмы он надевал только во время зарубежных вояжей. И этот прогулочный костюм - он очень неважно сшит, хотя ателье было очень достойным", - рассказала Тарасова.

Она пояснила, что император относился к такого рода костюмам совершенно спокойно, так как не любил светскую жизнь. Ему важнее было, "чтобы мундир сидел хорошо". "И отметим, что в его царствование при дворе не было проведено ни единого маскарада. Александр III считал, что ни к чему государю даже на несколько часов представать перед публикой ряженым", - сказала куратор выставки.

В отдельном зале выставлены домашняя одежда и личные вещи императора и императрицы. Среди прочего там можно увидеть целую коллекцию туфель Марии Федоровны, некоторые из которых демонстрируются впервые. Помимо императорских костюмов посетители смогут увидеть парадные и бальные наряды княгини Зинаиды Юсуповой, графини Софии Гендриковой и других представительниц аристократических фамилий.

Завершает выставку раздел, в котором представлено платье для церемонии бракосочетания великой княгини Александры Федоровны с императором Николаем II в 1894 году. Там же - парадное платье Марии Федоровны, оно сшито из белого шелкового крепа, традиционной ткани для траурного костюма. Это связано с тем, что церемония бракосочетания происходила в день рождения вдовствующей императрицы - единственный день, когда глубокий "черный" траур по Александру III можно было ослабить до "белого". Всего на выставке около 50 комплектов костюмов и более 60 аксессуаров, их можно увидеть по 16 июля.