В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest

ТАСС, 18 марта. Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 8 августа, прием заявок продлится до 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба смотра в четверг.

"Для нас очень важно проводить фестиваль офлайн. Мы не только показываем новый продукт и все, что происходит в веб-индустрии за год, а в данном случае - за два года. Мы создаем площадку для общения и нетворкинга, и сделать это возможно только собравшись в Нижнем Новгороде в начале августа. Мы надеемся, что ситуация с пандемией улучшится, и к нам смогут приехать иностранные гости", - рассказал генеральный продюсер смотра Антон Калинкин, которого процитировали в пресс-службе.

Realist Web Fest объединяет лучшие веб-сериалы со всего мира. В прошлом году фестиваль был отменен из-за пандемии, но присланные тогда работы примут участие в новом отборе. Претендовать на попадание в конкурс могут веб-сериалы, созданные в 2019-2021 годах на любом языке, проект должен содержать не менее двух готовых эпизодов. Прием заявок продлится до 30 мая.

Realist Web Fest - единственный в России фестиваль веб-сериалов, он проводится с 2018 года, в прошлом году он стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC), составляющего рейтинг успешных онлайн-проектов года по итогам главных мировых фестивалей.