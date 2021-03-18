Волковский театр презентует проект "Театральная биржа" на фестивале в мае

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Проект театральной биржи представят на Всероссийском молодежном фестивале "Будущее театральной России", который пройдет в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле с 10 по 17 мая. Об этом ТАСС в четверг сообщил директор Волковского театра Айрат Тухватуллин.

Ранее в интервью газете "Известия" министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что цель создания театральной биржи для актеров - помощь в трудоустройстве выпускников театральных вузов. Молодые артисты смогут заявить о себе во время фестиваля на сцене Волковского театра. По словам Любимовой, идея создания проекта принадлежит худруку Театра им. Волкова Сергею Пускепалису и ректору РАТИ (ГИТИС) Григорию Заславскому.

"Мы в этом году объявляем об этом [о создании театральной биржи] официально на фестивале "Будущее театральной России", презентуем театральную биржу, она начинает работать сразу по окончании фестиваля. Полноценно результаты проект покажет уже через год, когда будут сформированы массив предложения и массив спроса", - сказал Тухватуллин.

По его словам, разрабатывается технология работы театральной биржи. Планируется создание информационного портала с базой молодых актеров, будущих выпускников вузов. Портал позволит найти актера определенного типажа, параметров. Ожидается, что биржа будет работать не только во время фестиваля.

Молодежный фестиваль "Будущее театральной России" одиннадцать раз проходил на базе театра драмы им. Волкова в Ярославле. Ежегодно в течение недели выпускники театральных вузов России представляли гостям смотра свои дипломные работы. В 2019 году в программе фестиваля было двенадцать студенческих спектаклей из России и Сербии, в фестивале приняли участие около 250 молодых актеров. В 2020 году фестиваль не проводился из-за пандемии.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника и предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".