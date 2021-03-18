На выставке в Петербурге покажут модели оружия и кораблей периода Семилетней войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Выставка, приуроченная к 265-летию начала Семилетней войны 1756-1763 годов, открылась в Центральном военно-морском музее в Петербурге в четверг. Выставка посвящена российскому флоту в Семилетней войне, в экспозицию вошли модели кораблей, пушек, а также шляпа-треуголка из формы адмирала времен Екатерины II и другие экспонаты, сообщила пресс-служба музея.

"Выставка приурочена к 265-летию начала Семилетней войны и посвящена успехам русских войск и Российского флота в этой войне. Экспозиция языком документов и музейных предметов - моделей кораблей, произведений изобразительного искусства, различных видов оружия, предметов формы одежды рассказывает о мужестве и героизме, военном искусстве русской армии и флота, победах, которые оказали решающее влияние на исход Семилетней войны", - говорится в сообщении.

Посетители увидят модели 6-пушечного бомбардирского корабля "Дондер", прама "Дикий бык" и других судов. В экспозицию вошли ордена и медали, а также документы и карты, иллюстрирующие действия сторон в сражениях Семилетней войны. Одним из экспонатов стала шляпа-треуголка образца 1764 года, бывшая частью адмиральской формы времен Екатерины II. Экспозицию дополнили картины советского художника Вахтанга Кекелидзе и другие произведения изобразительного искусства.

Выставка продлится до 8 сентября.

Семилетняя война считается одним из самых крупных конфликтов нового времени. В войну были вовлечены все крупные европейские державы XVIII века, в том числе Российская империя, а также ряд небольших стран Европы.