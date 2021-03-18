Выставка оригинальных полотен Да Винчи пройдет в Екатеринбурге на Иннопроме-2021

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Выставку оригинальных полотен Леонардо Да Винчи планируется провести в "Ельцин-центре" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации города.

Италия была объявлена страной-партнером выставки в 2020 году, но из-за коронавируса ее участие было перенесено на 2021 год.

"Мы знаем, что итальянская сторона готова наполнить "Иннопром" не только деловыми контактами, но и обширной культурной программой. Так, например, в Ельцин-Центре планируется открыть выставку оригинальных полотен Леонардо да Винчи. Есть и другие интересные предложения. Будем работать вместе с итальянскими партнерами", - цитирует пресс-служба мэра Алексея Орлова.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, она ежегодно проходит на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", в его составе четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м.