Кинотеатр "Иллюзион" отметил 55-летие премьерой в РФ фильма "Мой год в Нью-Йорке"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российская премьера открывшего Берлинский кинофестиваль 2020 года фильма "Мой год в Нью-Йорке" Филиппа Фалардо прошел в московском кинотеатре "Иллюзион" в день его 55-летия, передает корреспондент ТАСС.

"Поздравляю всех нас с юбилеем кинотеатра "Иллюзион". 18 марта 1966 года здесь прошел премьерный показ фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин". Мы счастливы, что этот кинотеатр сохранился и все это время был площадкой для показа премьер и архивного кино - наследия отечественной кинематографии", - сказала глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

Она подчеркнула, что для Министерства культуры России кинотеатр "Иллюзион" является важной площадкой, поскольку это единственный кинотеатр федерального значения. "Мы надеемся, что на этой площадке продолжат выходить знаковые премьеры российского и зарубежного кино, и мы будем проводить фестивали и специальные показы - представлять уникальную коллекцию Госфильмофонда, аналогов которой нет во всем мире", - отметила Максимченко.

Действие фильма происходит в Нью-Йорке 1990-х годов. Юная Джоанн устраивается ассистенткой в литературное агентство. Девушка мечтает стать писательницей и разрывается между карьерой, призванием и мужчинами. Роли в картине исполнили Маргарет Куэлли, Сигурни Уивер, Дуглас Бут.

Прокатчиком фильма в России выступает компания "Russian World Vision". Выход картины в российский прокат запланирован на 15 апреля 2021 года. Премьера прошла при поддержке Госфильмофонда России и видеосервиса Wink.

В честь 55-летия команда кинотеатра подготовила специальную программу "Ровесники", в которую вошли культовые советские фильмы, созданные в год его открытия. В четверг прошли показы фильмов "Неуловимые мстители" Эдмонда Кеосаяна, "Республика ШКИД" Геннадия Полока, "Долгая счастливая жизнь" Геннадия Шпаликова, "Листопад" Отара Иоселиани.