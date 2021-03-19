Первый российский мультсериал для взрослых выйдет в 2022 году

СУЗДАЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Выход первого анимационного сериала для взрослой аудитории "Киберслав" о приключениях русского богатыря-полукровки в альтернативной Древней Руси запланирован на 2022 год. Об этом в пятницу в ходе дискуссионной панели на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале сообщила директор по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук.

Ранее сообщалось, что его создают "КиноПоиск HD" совместно с независимой студией Evil Pirate. Над проектом работают продюсер и режиссер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрий Яковенко.

"Будет сериал, сейчас он на финальной стадии девелопмента. Верим, что он выйдет в 2022 году", - сообщила Филипук.

Презентация картины прошла в октябре 2020 года на фестивале Comic Con Russia.

XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино является главным российским событием для всех деятелей анимационного искусства, крупнейшим профессиональным смотром отечественной мультипликации. Он проходит в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года, в онлайне показы доступны с 15 по 23 марта.