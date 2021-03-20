Пушкинский музей открывает выставку ко дню рождения Святослава Рихтера

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина открывает в субботу выставку "Грузинские палестины" Святослава Рихтера", приуроченную к 106-летию со дня его рождения, экспозиция откроется в мемориальной квартире выдающегося пианиста.

"Выставка посвящена годам, проведенным им в Грузии. Живописные и графические работы, фотографии, а также уникальные документы расскажут о трагичном и одновременно счастливом, голодном и щедром времени, прожитым Рихтером среди необыкновенно талантливых людей, ставших ближайшими друзьями молодого пианиста и свидетелями его первых триумфов", - сообщает пресс-служба музея.

Посетители узнают о дебюте Рихтера в Тбилиси осенью 1943 года, о его участии в студенческой альпиниаде летом 1944 года, а также о знакомстве и дружбе пианиста с художниками, яркими фигурами Серебряного века и грузинского авангарда. В экспозиции можно будет увидеть любительские фотографии, запечатлевшие друзей пианиста, вернисажи выставок работ Елены Ахвледиани и пастелей Рихтера на улице Киачели в Тбилиси.

Помимо живописных и графических работ Елены Ахвледиани, Кетеван Магалашвили, Василия Шухаева и Ладо Гудиашвили, на выставке будут также показаны эскизы и куклы Резо Габриадзе к спектаклям театра марионеток. В музее отмечают, что среди экспонатов есть редкие архивные документы - фотографии, эпистолярий, шуточные рукотворные альбомы.

Выставка объединит экспонаты из фондов Пушкинского музея, а также из частных собраний академика РАН Виктора Геловани и заслуженного художника РФ Виктора Платонова.