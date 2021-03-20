Около 1 тыс. человек посетили музыкальный фестиваль в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра "Танго-премьеры" в Хабаровской краевой филармонии закрыл музыкальный фестиваль "Пьяццолла фест", посвященный столетию со дня рождения аргентинского композитора и исполнителя XX века Астора Пьяццоллы, мероприятия фестиваля посетили около 1 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в филармонии.

"У нас было четыре концерта в рамках фестиваля и все они прошли с аншлагом. Также прошли лекции, но в камерной обстановке. Всего мероприятия фестиваля посетили около 1 тыс. человек", - сказали в филармонии.

На закрытии прозвучал самый известный цикл композитора "Времена года в Буэнос-Айресе" в аранжировке композитора Леонида Десятникова, которую в Хабаровске ранее не представляли. Во втором отделении состоялась премьера двойного концерта для виолончели, аккордеона и симфонического оркестра молодого французского композитора Самуэля Струка "Сны Майи".

11 марта Астору Пьяццолле исполнилось бы 100 лет. Фестиваль открылся в эту дату концертом танго-оркестра, где прозвучали произведения Астора Пьяццоллы от знаменитых "Libertango" и "Oblivion" до не совсем знакомых публике. Произведения исполнялись примерно таким же составом, с которым играл Пьяццолла, - скрипка, аккордеон, контрабас, фортепиано.

Больше недели мероприятия фестиваля проходили для жителей и гостей города на разных площадках, помимо концертов состоялось несколько образовательных музыкальных лекций, посвященных творчеству композитора.