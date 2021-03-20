Электротеатр "Станиславский" открыл Камерную сцену спектаклем по пьесе Вырыпаева

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьера спектакля по пьесе "Летние осы кусают нас даже в ноябре" Ивана Вырыпаева, поставленного молодым режиссером Варварой Обидор, прошла в субботу в электротеатре "Станиславский". Постановка открыла пространство Камерной сцены театра, сообщили ТАСС в его пресс-службе.

По словам пресс-службы, в новом пространстве зрители увидят проекты студентов мастерской индивидуальной режиссуры художественного руководителя электротеатра Бориса Юхананова.

Режиссер спектакля в разговоре с ТАСС поделилась, что постановка была задумана как дипломный проект во время ее учебы в мастерской Бориса Юхананова - "МИР-5". "Этот спектакль - моя дебютная работа, и я очень благодарна электротеатру "Станиславский" за то, что мне предоставили такую возможность и посчитали меня достойной открывать этим спектаклем Камерную сцену", - отметила она.

Обидор добавила, что во время работы над спектаклем особое внимание уделялось авторскому тексту. "Я считаю, что это лучшая пьеса Вырыпаева. Его язык достаточно сложный, особенно в этой пьесе. Я не перестаю удивляться ей, открывать в ней новое. Эта пьеса о чуде, и я надеюсь, что чудо возникнет на сцене", - подчеркнула она.

Роли в спектакле исполнили Алла Казакова, Сергей Гузеев, Георгий Фетисов. По сюжету муж, жена и друг семьи пытаются разобраться в отношениях, раскрывая при этом сокровенные тайны. Они приходят к выводу, что причиной всех их недопониманий является дождь, третий день льющий за окном.