Международный фестиваль Earlymusic проведет в Петербурге серию концертов "Посвящения"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль Earlymusic 21 марта откроет в Петербурге весеннюю серию онлайн-концертов "Посвящения", приуроченную ко Дню старинной музыки. Концерты будут транслироваться при поддержке "ВКонтакте" и Европейской сети старинной музыки, сообщила пресс-служба фестиваля.

"В день рождения Иоганна Себастьяна Баха - 21 марта - в Европе празднуют День старинной музыки. Санкт-Петербургский фестиваль Earlymusic присоединится к торжеству и начнет в этот день серию камерных онлайн-концертов "Посвящения". Три концерта серии будут исполнены в честь крупнейших фигур, важных для фестиваля", - рассказали в пресс-службе.

Первый концерт будет посвящен барочной скрипачке, основательнице петербургской барочной скрипичной школы Марии Леонхардт из Нидерландов. Генеральное консульство Нидерландов, откуда будет вестись трансляция, на протяжении более 15 лет организовывало ее регулярные мастер-классы в Санкт-Петербурге. В результате этого сложился круг русских учеников Марии Леонхардт.

На 7 апреля намечен Великопостный концерт в Феодоровском соборе "В ожидании Благовещения". В эту программу включены, в частности, церковные сонаты немецкого композитора XVII века Генриха Игнаца Франца Бибера, в том числе "Несение Креста" и "Благовещение".

Майский концерт - "Посвящение Агнес" - задуман как музыкальное приношение мастеру аутентичного исполнения старинной музыки Агнес Асмус (Германия), которая внесла большой вклад в становление этого направления в Петербурге. В концерте прозвучат произведения отца и сыновей Бахов, а также опусы русского придворного композитора с немецкими корнями Антона Фердинанда Тица.

Программы подготовлены первым барочным оркестром России - Ансамблем "Солисты Екатерины Великой" под руководством скрипача Андрея Решетина, который является художественным руководителем Международного фестиваля Earlymusic.