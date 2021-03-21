Премьера мультфильма "Руслан и Людмила" студии Wizart Animation состоится в 2022 году

СУЗДАЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Воронежская студия Wizart Animation к концу 2021 года завершит создание мультфильма "Руслан и Людмила" по одноименной поэме Александра Пушкина. Премьера планируется на 2022 год, рассказал ТАСС в воскресенье руководитель студии Владимир Николаев на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

"К концу этого года будет завершено производство "Руслана и Людмилы", а дальше будем смотреть. Скорее всего, премьера состоится в 2022 году. Параллельно делается пятая королева (пятая часть "Снежной королевы"), которая выходит в конце 2021 года", - сказал Николаев.

В 2018 году студия Wizart Animation заявила о создании новой франшизы - "Сказки Пушкина", первым мультфильмом в серии станет "Руслан и Людмила", фильм для семейной аудитории в жанре анимационной комедии.

Николаев добавил, что компания завершила работу над мультфильмом "Ганзель, Гретель и Агентство магии", показ которого под брендом Netflix состоится 25 марта. "Этот опыт, который мы получили в работе над "Ганзель, Гретель и Агентство магии", мы интегрируем в "Руслана и Людмилу", чтобы сделать кино более интернациональным, чтобы его посмотрели везде - от Китая до Америки. Потому что отбить производственный бюджет с российского рынка невозможно, нам нужно, чтобы продукт был известен во всем мире, чтобы его во всем мире смотрели и на платформах, и в кинотеатрах", - сказал Николаев.

Wizart Animation существует с 2007 года, за это время студия выпустила шесть полнометражных мультфильмов и несколько сериалов. Среди наиболее известных проектов - франшизы "Снежная королева" и "Волки и овцы". Она также занимается дистрибуцией и продвижением проектов на российском и международном рынках. Журнал Animation Magazine включил студию в топ-25 наиболее перспективных анимационных компаний в мире.

О фестивале

XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино является главным российским событием для всех деятелей анимационного искусства, крупнейшим профессиональным смотром отечественной мультипликации. Он проходит в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года, онлайн показы доступны с 15 по 23 марта.