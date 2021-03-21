Мультсериал "Зебра в клеточку" признали наиболее перспективным для международного рынка

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский мультсериал "Зебра в клеточку" студии "Союзмультфильм" признан победителем в номинации "Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом" на XXVI Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Экспоконтент".

"Организатор крупнейшего международного рынка детского контента MIPJunior - компания Reed Midem - объявила победителя в специальной номинации "Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом" на XXVI Открытом российском фестивале анимационного кино, где награда вручается восьмой год подряд. Им стал проект "Зебра в клеточку", - рассказали в пресс-службе.

Компания "Экспоконтент" является официальным представителем MIPCOM, MIPJunior, MIPTV, MIPCancun, MIPChina в России, на Украине и в странах СНГ. Победитель в номинации получит аккредитацию и дополнительные рекламные возможности на MIPJunior и MIPCOM, которые пройдут в Каннах в октябре 2021 года.

Телевизионная премьера сериала студии "Союзмультфильм" и АО "Первый канал. Всемирная сеть" состоялась в День защиты детей 1 июня 2020 года на канале "О!". Мультфильм предназначен для дошкольной аудитории (3-6 лет).

Героями сериала стали зебра Клеточка с необычным узором на теле, зебра в полосочку Поля, слон Родион, страус Паша и его младший брат - яйцо Петя, крокодил-вегетарианец Гоша и другие, которые живут на острове в африканских джунглях. Проект создан при участии психолога Анны Скавитиной, он учит детей принимать индивидуальные особенности себя и других, а также разрешать возникающие трудности благодаря дружбе и творчеству.