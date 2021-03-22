В Петербурге покажут премьеру программы современного танца Solo

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Звезды балетной сцены из Москвы и Санкт-Петербурга и покажут в понедельник премьеру программы Solo, состоящую из трех одноактных балетов в современной пластике. Показ из цикла Dance. Dance. Dance пройдет на сцене Александринского театра.

"Наш проект, идея которого принадлежит солисту Мариинского театра Игорю Колбу, направлен на раскрытие творческого потенциала артиста в сфере поисков, выходящих за рамки классического репертуара. Мы стремимся помочь артисту реализовать его идеи, донести до зрителя то, что он считает для себя очень важным. Этот принцип лежит в основе проекта Dance. Dance. Dance, который, судя по двум первым программам, нашел своего зрителя", - сказал в беседе с журналистами директор проекта Сергей Величкин.

Он отметил, что хотя пандемия помешала организаторам в прошлом году показать эту программу, "для нас очень дорого, что остались зрители, которые купили тогда билеты и ждали целый год, чтобы прийти к нам на премьеру".

В рамках программы ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова исполнит премьеру балета Monaxia, поставленного специально для нее молодым хореографом Дмитрием Масленниковым. Это трагическая история бессмертной красавицы, любая человеческая связь которой заканчивается неизменным прощанием навек.

Вторая история вечера - одноактный балет No name - портрет танцовщика на вершине славы. Хореограф Александр Челидзе поставил для заслуженного артиста России Игоря Колба яростный монолог о том, что творчество - это всегда одиночество, и каждый выход на сцену - как первый.

Изюминкой программы обещает стать балет "Все пути ведут на Север", поставленный бельгийским хореографом Карин Понтьес для семи солистов театра "Балет Москва". Каждый из персонажей этого спектакля представляет на сцене свою историю о том, что значит быть в жизни настоящим мужчиной. Этот балет в 2017 году был удостоен "Золотой маски" как лучший спектакль в современном танце.

О проекте

Проект Dance. Dance. Dance стартовал в Санкт-Петербурге в 2018 году. В 2019 году он был посвящен 130-летию со дня рождения Вацлава Нижинского.