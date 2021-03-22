Мультфильм "Райя и последний дракон" вновь возглавил российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Американский мультфильм "Райя и последний дракон" третий раз подряд стал лидером отечественного кинопроката, собрав 107,5 млн рублей за период с 18 по 21 марта. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Мультфильм вышел в российский прокат 4 марта. Это история о том, как воительница в королевстве Кумандра собирает команду единомышленников для поисков последнего оставшегося в мире дракона, который может помочь им победить могущественного врага.

Второе место по кассовым сборам занял отечественный фильм "Пальма" режиссера Александра Домогарова-младшего, собравший 106,7 млн рублей. Главными героями картины стали девятилетний мальчик Коля, чей папа работает пилотом, и овчарка Пальма, ждущая в аэропорту своего хозяина. Роли в фильме исполнили Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева и другие артисты.

На третьей строчке рейтинга оказался боевик режиссера Ильи Найшуллера "Никто", вышедший в прокат 18 марта и за минувшие четыре дня собравший 95,6 млн рублей. Сюжет фильма рассказывает о бывшем профессиональном убийце, ныне живущем спокойной семейной жизнью. Однажды, защитив в автобусе женщину от хулиганов, главный герой оказывается ввязан в криминальные разборки с русской мафией. В ленте снялись Боб Оденкерк, Кристофер Ллойд, Конни Нильсен, Алексей Серебряков и Александр Паль.