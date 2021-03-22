Детский фестиваль "Киновертикаль" в Саратове посвятят 60-летию первого полета в космос

САРАТОВ, 22 марта. /ТАСС/. Фестиваль-конкурс детского и юношеского кино "Киновертикаль" будет посвящен 60-летию первого полета человека в космос, сообщила в понедельник пресс-служба министерства культуры региона.

"Покорителям космоса свои фильмы посвятят участники VIII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино "Киновертикаль", - говорится в опубликованном сообщении.

Место приземления Гагарина после полета находится около города Энгельс Саратовской области. В 1965 году там установили обелиск. Позже на постаменте перед обелиском появился памятник первому космонавту. Сейчас там находится архитектурный комплекс "Гагаринское поле", ежегодно его посещают более 30 тыс. туристов, ведется создание Парка покорителей космоса.

По данным министерства культуры региона, в этом году организаторы "Киновертикали" предложили юным кинематографистам снять сюжеты в рамках номинации "Герои моей малой родины". На конкурс можно представить киноработы с участием земляков, членов семьи авторов, профессии которых связаны с освоением космоса. Прием заявок уже открыт.

Открытый фестиваль-конкурс "Киновертикаль" проходит в Саратове осенью, традиционно на него присылают киноработы дети со всего мира, президентом фестиваля является главная легенда отечественной мультипликации, обладатель пяти премий "Ника" Гарри Бардин. Фестиваль призван способствовать развитию российского кино и творческого потенциала молодежи. Одна из главных целей киносмотра - повысить интерес у детей к творчеству, дав им возможность пообщаться друг с другом, учителями, актерами и заслуженными работниками кино.