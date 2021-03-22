Storytel запустил сериал о благотворительности "Путеводитель черити-скептика"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Международный сервис аудиокниг Storytel и фонд "Друзья" запустили первый в России аудиосериал о благотворительности. Его выпуски связывает единый сюжет, в котором главный герой задает вопросы о благотворительности как об отрасли работникам НКО, бизнесменам и известным актерам, рассказала ТАСС автор проекта Дарья Маслова.

Сериал называется "Путеводитель черити-скептика" (с англ. charity - "благотворительность"). Как уточнили ТАСС в пресс-службе платформы, "в сериале филантропы, главы фондов, создатели социальных бизнесов, медийные личности и люди науки рассказывают о том, как помогать другим профессионально". Слушателей ждет разговор с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нютой Федермессер, актрисой Ингеборгой Дапкунайте, телеведущим и актером Владимиром Маркони, бизнесменом Яном Яновским и другими.

По словам Масловой, все выпуски документального проекта объединены единым сюжетом и одним персонажем. "Наш герой - абстрактный черити-скептик, у которого возникают справедливые вопросы и сомнения о благотворительности как об отрасли, - поделилась она. - И в каждой новой серии он ищет ответы на эти вопросы у самых разных людей, так или иначе вовлеченных в благотворительность".

Слушателей ждут ответы на вопросы: почему люди научились помогать друг другу, как благотворительность связана с технологиями и можно ли относиться к ней как к бизнесу.

По словам исполнительного директора фонда "Друзья" Марии Баландиной, на сложные вопросы о благотворительности часто нет однозначных ответов. Герой сериала попытается разобраться, зачем нужны фонды, при чем тут обычный человек, если проблемами должно заниматься государство. "Мы - фонд "Друзья" - за то, чтобы оставаться хорошими людьми, то есть неравнодушными друг к другу. И если мы говорим о помощи, то предлагаем нашим слушателям, да и не только, делать это профессионально", - цитирует Баландину пресс-служба Storytel.

Фонд "Друзья" развивает системную благотворительность в России. В частности, он создает площадки для сбора средств и успешного сотрудничества с бизнесом и государством.