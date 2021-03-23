Мариинский театр покажет три спектакля "Легенда о любви" к 60-летию балета Григоровича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Мариинский театр посвятит в среду показ балета "Легенда о любви" 60-летию со дня мировой премьеры этого хореографического шедевра Юрия Григоровича на музыку азербайджанского композитора Арифа Меликова. Спектакль пройдет на Новой сцене Мариинского, где будет исполнен затем в среду и в четверг с разными составами исполнителей главных партий.

"Станиславский говорил, что спектакль может прожить на сцене максимум двадцать лет, а "Легенда о любви" отмечает свое 60-летие и не сходит со сцены, обновляясь в каждом балетном поколении, и это значит, что балет гениален", - сказала ТАСС балетмейстер-репетитор Мариинского театра народная артистка СССР Габриэла Комлева, много лет исполнявшая в этом балете партию Мехменэ Бану. Она помнит начало блистательной хореографической карьеры Григоровича, который дебютировал в Кировском (ныне Мариинском) театре как исполнитель характерных и гротесковых партий, а затем раскрылся на этой сцене как балетмейстер-новатор.

"Обожаю совершенно этот спектакль, как и большинство актеров. Вот сейчас он возобновлен, и я вижу, как артисты радуются его возвращению на сцену", - говорит Комлева. Рассказывая о своих ощущениях, связанных с ролью Мехменэ Бану, она утверждает, что "эта партия настолько разнообразна по языку, где есть и мягкая пластика, и угловатость, и взрывы эмоций, что в ней можно купаться бесконечно и все время искать какие-то новые выразительные ходы".

В юбилейных спектаклях участвуют Виктория Терешкина, Анастасия Матвиенко и Екатерина Кондаурова (Мехменэ Бану), Алина Сомова, Елена Евсеева и Надежда Батоева (Ширин), Кимин Ким, Владимир Шкляров и Андрей Ермаков (Ферхад). Дирижирует Арсений Шупляков.

Как сообщила Габриэла Комлева, скоро в Мариинском возвратится на сцену первый балет Юрия Григоровича - "Каменный цветок", в котором она танцевала партию Хозяйки Медной горы. Балет будет исполняться в новой редакции мастера, сократившего действие с трех до двух актов.